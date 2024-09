Joker Folie à Deux: lunga standing ovation, ma recensioni contrastanti

Inutile negarlo, Joker Folie à Deux era tra i film più attesi della Mostra del Cinema di Venezia. Ieri pomeriggio c’è stata l’anteprima, alla quale erano presenti anche Lady Gaga e Joaquin Phoenix. Alla fine della proiezione c’è stata una lunghissima standing ovation, ben 11 minuti di applausi per i due attori protagonisti. Eppure, nonostante l’entusiasmo in sala le recensioni sono contrastanti sulla stampa italiana e internazionale. Molti critici cinematografici e giornalisti hanno criticato il film etichettandolo come ‘noioso’, ‘poco avvincente’, altri hanno parlato di performance musicali che tolgono spazio alla narrazione e poca profondità dei personaggi. C’è anche però chi ha trovato la pellicola convincente e ha detto che Lady Gaga è stata un vero fenomeno.

Per farci un’idea noi dovremo aspettare l’uscita nei cinema italiani, il 2 ottobre.

Lady Gaga and Joaquin Phoenix live for the applause during the 11-minute #venezia81 standing ovation for #JokerFolieADeux. pic.twitter.com/VM823WkyU8 — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2024

Le film Joker: Folie à Deux a reçu 12 minutes de standing ovation lors de sa première mondiale ce soir à Venise. pic.twitter.com/7V1IKybre6 — Lady Gaga France (@GagassipFrance) September 4, 2024

Lady Gaga took selfies with fans during the 11-minute #venezia81 standing ovation for #JokerFolieADeux, almost causing a stamped in the theater as overjoyed Little Monsters tried to get near her. pic.twitter.com/wHzo5ebayz — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2024

Joker Folie à Deux: alcune recensioni italiane.