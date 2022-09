Jojo's Bizarre Adventures: All-Star Battle R, la recensione

In occasione del ritorno su Netflix dell’infinita saga animata di Jojo, saga creata dal mangaka Hirohiko Araki, Bandai Namco ha deciso di pubblicare una versione rimasterizzata di un picchiaduro del 2014. Sviluppato dai veterani dei giochi tratti da anime CyberConnect 2, All-Star Battle è basato sulle classiche meccaniche uno contro uno in due dimensioni, ma ha dalla sua il pregio di aver catturato appieno lo stile del manga in ogni sua parte, dai menu alla trasposizione poligonale dei personaggi. Circa cinquanta selezionabili da ognuno degli otto archi narrativi del manga originale, per una varietà eccezionale che andrà a soddisfare ogni fan duro dell’opera. Tutti gli altri si troveranno di fronte a un picchiaduro con ritmo e sicuramente spettacolare, considerato anche che le mosse speciali sono affidate tutte alla pressione di tasti in rapida successione o tramite una semplice mezzaluna. Ora come allora, il gioco punta a un’immediatezza estrema e riesce nel suo compito. Questa nuova edizione, aggiustata da un punto di vista tecnico e rivista in alcune modalità, ha finalmente 60 frame al secondo fissi di fluidità durante gli scontri, e questo rende il titolo molto più giocabile rispetto alla prima uscita.

La modalità storia, uno degli aspetti più carenti della versione del 2014, è stata rivista come una serie di scontri ambientati in quel preciso arco narrativo, che spesso ci offrono anche battaglie “alternative” tra versioni dello stesso personaggio o eroi di archi narrativi differenti. La modalità in questione non riesce comunque a fornire una visione esaustiva della storia della serie, dando per scontato che gli appassionati conoscano i personaggi e i legami tra loro. All-Star Battle R rimane comunque un prodotto pensato in primis per i fan. Non mancano le modalità online, che sono però afflitte da problemi di stabilità, almeno nel periodo di lancio e in vista di futuri aggiornamenti. All-Star Battle R è comunque una versione migliorata del miglior titolo di lotta legato al mondo di Jojo che sia mai uscito, e merita senza dubbio l’acquisto da parte di tutti gli amanti dell’opera, o da chiunque sia appassionato di picchiaduro sopra le righe, più spettacolari che tattici.

Formato: PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S (versione testata), Switch Editore: Bandai Namco Sviluppatore: CyberConnect 2 Voto: 7/10