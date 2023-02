Jojo Moyes è tornata! E questa volta, “La mia vita nella tua” è un inno all’amic…

Jojo Moyes è tornata! E questa volta, “La mia vita nella tua” è un inno all’amicizia femminile in tutte le sue forme. Dopo averci commosso fino alle lacrime con le storie di “Io prima di te” e “L’ultima lettera d’amore” ed aver raccontato l’incredibile vicenda delle bibliotecarie a cavallo protagoniste di “Ti regalo le stelle”, l’autrice torna in libreria con un romanzo speciale, che arriva dritto al cuore.

Sarà impossibile non immedesimarsi almeno in una delle donne raccontate in questa storia.

A cominciare dalle due protagoniste, due sconosciute di una certa età, che apparentemente hanno in comune solo quella fase della vita in cui si diventa invisibili agli altri – mariti, colleghi di lavoro, figli ormai grandi. In realtà, grazie a un equivoco, scopriranno quanto possa essere appagante “vedersi” l’un l’altra e, andando oltre le apparenze, diventare amiche.

“La mia vita nella tua” è in libreria e negli store online dal 21 febbraio. 👠