Joiner, il cane brutto che conquista il cuore di tutti

Joiner è un cane di dieci anni, dal pelo arruffato e segnato da cicatrici, noto come “il cane più brutto del mondo”. La sua storia toccante porta a riflettere sul concetto di bellezza negli animali e sul valore dell’amore.

Attualmente, Joiner risiede presso la Mac’s Mission, un’organizzazione di recupero di animali a Jackson, Missouri. Al suo arrivo, presentava visibili segni di trascuratezza, con ferite sul corpo, infestazione da pulci e un collare che aveva lasciato cicatrici dolorose. Gli operatori hanno subito riconosciuto la sua necessità di cure e hanno iniziato ad aiutarlo.

Nonostante il suo aspetto, Joiner ha conquistato i cuori dei volontari, che lo hanno rinominato affettuosamente con soprannomi bizzarri. Hanno utilizzato un approccio ironico per attirare l’attenzione su di lui, pubblicando le sue foto sui social media. Il post ha rapidamente guadagnato molta visibilità e ha suscitato una valanga di affetto.

Tuttavia, nonostante il supporto della comunità e il crescente interesse online, Joiner non ha ancora trovato una famiglia adottiva. Attualmente, vive in una casa affidataria che offre le cure necessarie, inclusa la terapia per una grave allergia e il monitoraggio di un soffio cardiaco.

Joiner continua a vivere con dignità, aspettando pazientemente qualcuno in grado di vedere oltre la sua apparenza e di riconoscere il suo indubbio valore. I volontari lo descrivono come una vera star, pieno di personalità e affetto.