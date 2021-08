UNA singola dose del vaccino Covid-19 prodotta da Johnson & Johnson è altamente efficace nel prevenire malattie gravi e morte per le varianti Delta e Beta del coronavirus. Questa la risposta di uno studio clinico condotto in Sud Africa, il primo test nel mondo reale sull’efficacia del vaccino contro la variante Delta, considerata altamente contagiosa. Il Ministero della Salute del Sud Africa ha riferito questi risultati preliminari in una conferenza stampa, sottolineando però che non sono ancora stati sottoposti a revisione paritaria o pubblicati su una rivista scientifica.

Nello studio, chiamato Sisonke, i ricercatori hanno valutato una dose del vaccino Johnson & Johnson in quasi 500 mila operatori sanitari, ad alto rischio di Covid-19. Il vaccino ha dimostrato di avere un’efficacia fino al 95% contro la morte per variante Delta e fino al 71% contro il ricovero in ospedale. I ricercatori hanno anche sottolineato che il vaccino ad una sola dose ha generato risposte immunitarie leggermente inferiori contro la variante Beta, che si pensa sia più abile nelll’eludere la risposta immunitaria rispetto a Delta.

“Crediamo che questo vaccino stia facendo ciò per cui è stato progettato, ovvero impedire alle persone di andare in ospedale e che finiscano in terapia intensiva. O addirittura possano morire” ha affermato la dottoressa Linda-Gail Bekker, co-responsabile dello studio e direttore del Desmond Tutu HIV Center presso l’università di Città del Capo.

Una buona notizia, che smentisce il timore che una sola dose potesse non essere sufficiente contro la variante Delta, che è molto più contagiosa e sta dilagando dappertutto.