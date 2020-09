Mauro Petrangeli porta ancora addosso i segni della notte che gli cambiò la vita. “Ho frammenti di osso nel cervello, ho dovuto subire diversi interventi alla testa, ho problemi alle mani, un’ulcera perforante che mi è venuta nel tempo un po’ per la rabbia, un po’ per lo stato d’animo, patologia che è collegata a quel fatto”, ricorda all’AdnKronos oggi che non è più in servizio “perché la commissione medica ospedaliera mi ha messo in quiescenza per le lesioni e i danni avuti a seguito di questo conflitto”. Trentatré anni fa, nella notte tra il 23 e il 24 marzo 1987, scampò ai colpi di Giuseppe Mastini, il bandito noto come ‘Johnny lo zingaro’ che è evaso dal carcere di Sassari e che è ricercato dalle forze di polizia di tutta Italia.

