Era in permesso premio e doveva fare rientro in carcere a mezzogiorno, ma a Bancali non è tornato. Giuseppe Mastini, 60 anni, l’ergastolano conosciuto come Johnny lo Zingaro è evaso ancora una volta. Era rinchiuso da luglio del 2017 nel carcere di massima sicurezza di Sassari, dopo la precedente evasione avvenuta il 30 giugno del 2017, dal penitenziario di Fossano (Cuneo).

Anche in quella occasione era uscito, godendo del regime di semilibertà, e non aveva fatto rientro. La stessa cosa si è ripetuta. È stata diramata una nota di ricerca a tutte le forze dell’ordine.

Mastini, il cui soprannome è legato alle sue origini sinti, ha alle spalle una lunga scia di sangue che parte dalla fine degli anni Settanta. Il suo primo omicidio risale a quando aveva solo undici anni. Tra i tanti casi in cui è stato coinvolto anche quello di Pier Paolo Pasolini. Negli anni Ottanta aveva seminato il terrore a Roma.

La sua prima evasione risale al 1987 quando, approfittando di una licenza premio, non rientrò in carcere e si rese protagonista di numerosi fatti criminali: furti, rapine, ma anche il sequestro di una ragazza Silvia Leonardi, l’omicidio della guardia giurata, Michele Giraldi, e il ferimento di un brigadiere dei carabinieri, Bruno Nolfi. Fu catturato due anni dopo.

Ora questa nuova, ennesima fuga. “La normativa che consente di di uscire dal carcere anche a persone che palesemente non dovrebbero poter circolare va assolutamente cambiata – dice Vincenzo Chianese, segretario generale di Es Polizia – e non solo per evitare che i familiari delle vittime ogni volta che accadono certe cose avvertano di nuovo lo stesso dolore, ma anche perché la sensazione di impunità che c’è nel nostro Paese mina profondamente la credibilità dello Stato”.