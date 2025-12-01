Johnny Depp ricorda la storia d’amore con Vanessa Paradis

L’attore americano Johnny Depp e la cantante e attrice francese Vanessa Paradis hanno avuto una storia d’amore molto iconica, che è iniziata nel 1998 e è durata quasi quattordici anni. Nonostante non si siano mai sposati, la loro unione è stata considerata un modello di stabilità e discrezione a Hollywood, lontano dalle luci dei riflettori e dagli scandali. La loro separazione, avvenuta nel 2012, ha segnato la fine di una bella epoca, ma il loro rispetto reciproco e il sostegno non sono mai venuti meno.

Insieme, hanno avuto due figli: la figlia maggiore, Lily-Rose Depp, nata nel maggio 1999, e il figlio Jack John Christopher Depp, nato nel 2002. Lily-Rose ha seguito le orme dei genitori e si è fatta un posto nel mondo del cinema, recitando in film come “La Danseuse” e “Nosferatu”. Johnny Depp si è confidato sulla sua storia d’amore con Vanessa Paradis durante un viaggio in Giappone, dove ha inaugurato una mostra delle sue opere d’arte. Ha ricordato con affetto la loro relazione, definendola “il bonheur” e ha detto di avere solo ricordi incredibili di quel periodo.

Ha anche parlato della loro vita familiare, sottolineando l’equilibrio che avevano trovato per organizzare la loro vita di coppia e di famiglia, nonostante le loro carriere. Ha detto di essere stato un padre presente grazie a questo equilibrio e ha fatto riferimento all’album di Vanessa Paradis “Bliss”, uscito nel 2000, che rappresenta il bonheur che hanno condiviso in quel periodo.