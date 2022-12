John Travolta, le parole dopo la morte di Kirstie Alley: “So che io e te ci rivedremo”

Lo scorso agosto è morta Olivia Newton-John e ieri John Travolta ha dovuto dire addio ad un’altra collega con cui ha condiviso molto tempo e non solo sul set. Kirstie Alley è morta all’età di 70 anni pochi mesi dopo aver scoperto di avere un cancro. La Alley e John Travolta hanno recitato fianco a fianco in Senti Chi Parla e Senti Chi parla Adesso, ma negli anni successivi hanno continuato a frequentarsi e sono rimasti ottimi amici.

Non appena ha scoperto della morte dell’amica, John Travolta le ha dedicato un post Instagram: “Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti voglio tanto bene Kirstie. So che ci rivedremo“.

John Travolta on Kirstie Alley: “Kirstie was one of the most special relationships I’ve ever had. I love you Kirstie. I know we will see each other again.” pic.twitter.com/CoyrpW8WW0 — Dan Linden (@DanLinden) December 6, 2022

Everyone’s talking about Cheers but my favorite Kirstie Alley movie was Look Who’s Talking with John Travolta pic.twitter.com/dADwR9oEpa — britt (@brittanysaidwut) December 6, 2022

Kirstie Alley has passed away at the age of 71. Rest in Peace John Travolta & Kirstie Alley

The Chipmunks’ Song

Look Who’s Talking Now (1993) pic.twitter.com/uo1mEKQXIx — OldSchool (@OldSchool5000G) December 6, 2022

Kirstie Alley e le belle parole spese per John Travolta.

“Sì abbiamo sentito qualcosa, io ho parlato con lui ed entrambi saremmo anche pronti a farlo. Perché siamo stati bene a fare quei film e perché pensiamo che sarebbe divertente. Ovviamente faremmo i nonni, con dei nipoti davvero carini. Però non sappiamo cosa accadrà. Abbiamo solo sentito i rumor. – ha dichiarato l’attrice nel 2020 – Non sappiamo se saremo coinvolti anche noi, se faranno tutto con altri attori. Di sicuro ve lo faremo sapere. […] Ho tanti ricordi belli con lui su quei set. Dalle risate alle registrazioni delle litigate per i film. Nel secondo poi avevamo i figli, è stata un evoluzione, siamo cresciuti girando quelle pellicole. Però abbiamo davvero passato attimi bellissimi che ricordo con piacere. La mia cosa preferita di lui? Ce ne sono molte ma una in particolare. Che quando parla con te si dona completamente e hai tutta la sua attenzione. Ti fa sentire come se fossi l’unica persona al mondo per lui. Guarda che non è scontato ed è una cosa bellissima. In più è così amichevole e gentile in ogni occasione. Posso soltanto dire cose stupende di lui credimi”.









