John Travolta fa il Ballo Del Qua Qua: Amadeus svela i dettagli dell’ospitata

John Travolta ieri sera è tornato ospite al Festival di Sanremo a distanza di 18 anni. E se 18 anni fa ha dovuto massaggiare i piedi di Victoria Cabello, ieri ha dovuto ballare il Ballo Del Qua Qua con Amadeus e Fiorello vestiti da papere. Insomma, siamo un paese di esauriti.

L’attore americano, stando al racconto di Amadeus, avrebbe chiesto in prima persona di essere invitato al Festival di Sanremo e avrebbe saputo fin da subito del Ballo Del Qua Qua. Durante la conferenza stampa della mattina, infatti, il conduttore ha detto: “Fiorello ha detto che lo sa lui cosa fargli fare. Io non lo so, giuro! L’entourage ha però detto sì. Fiorello mi coinvolgerà durante la serata”.

Il siparietto sarebbe stato quindi organizzato da Fiorello col benestare dell’attore all’insaputa di Amadeus (se lallero). In tutto ciò John Travolta o è molto auto-ironico o è masochista.

Dopo John Travolta arriva Russell Crowe