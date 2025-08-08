John Stones: il segreto del trionfo del Manchester City

Il mondo del calcio è in costante fermento, e il difensore del Manchester City, John Stones, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla storica vittoria nella finale di Champions League a Istanbul nel 2023 contro l’Inter. Quella partita ha segnato un momento cruciale per la squadra di Guardiola.

Stones ha sottolineato il valore del percorso intrapreso dalla sua squadra, evidenziando il meritato riconoscimento da parte dei tifosi. Sebbene molti attribuiscano a Stones un ruolo fondamentale nell’ottienere il trofeo, lui stesso afferma di aver solo fatto il proprio lavoro, notando la forza dell’Inter come avversario.

Il difensore ha descritto il suo compito come un mix di protezione e costruzione del gioco, specificando che Guardiola richiede un equilibrio tra difesa e creatività. Inoltre, ha elogiato l’allenatore, sottolineando la sua attenzione per i dettagli e la passione che mette in ogni aspetto del gioco. Stones ha dichiarato che Guardiola concepisce il calcio in modo unico, rendendolo uno dei migliori allenatori del pianeta.

Guardando al futuro, l’obiettivo di Stones e della sua squadra è chiaro: tornare a vincere la Champions League. Il difensore si sente fiducioso, affermando di percepire un’ottima predisposizione tra i compagni di squadra durante gli allenamenti e una forte carica competitiva. Con il giusto atteggiamento, Stones è convinto che il Manchester City sarà pronto a lottare per raggiungere nuovamente la vetta europea.