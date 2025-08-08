34.5 C
Roma
venerdì – 8 Agosto 2025
Sport

John Stones: il segreto del trionfo del Manchester City

Da StraNotizie
John Stones: il segreto del trionfo del Manchester City

Il mondo del calcio è in costante fermento, e il difensore del Manchester City, John Stones, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla storica vittoria nella finale di Champions League a Istanbul nel 2023 contro l’Inter. Quella partita ha segnato un momento cruciale per la squadra di Guardiola.

Stones ha sottolineato il valore del percorso intrapreso dalla sua squadra, evidenziando il meritato riconoscimento da parte dei tifosi. Sebbene molti attribuiscano a Stones un ruolo fondamentale nell’ottienere il trofeo, lui stesso afferma di aver solo fatto il proprio lavoro, notando la forza dell’Inter come avversario.

Il difensore ha descritto il suo compito come un mix di protezione e costruzione del gioco, specificando che Guardiola richiede un equilibrio tra difesa e creatività. Inoltre, ha elogiato l’allenatore, sottolineando la sua attenzione per i dettagli e la passione che mette in ogni aspetto del gioco. Stones ha dichiarato che Guardiola concepisce il calcio in modo unico, rendendolo uno dei migliori allenatori del pianeta.

Guardando al futuro, l’obiettivo di Stones e della sua squadra è chiaro: tornare a vincere la Champions League. Il difensore si sente fiducioso, affermando di percepire un’ottima predisposizione tra i compagni di squadra durante gli allenamenti e una forte carica competitiva. Con il giusto atteggiamento, Stones è convinto che il Manchester City sarà pronto a lottare per raggiungere nuovamente la vetta europea.

Articolo precedente
Screening neonatale in Toscana: diagnosi precoce per tutti
Articolo successivo
Italia fuorilegge: il monito di Elly Schlein sul media act
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.