John Oats omaggia Memphis nel suo nuovo album musicale

John Oats rende omaggio al suo passato musicale con il nuovo album “Avena”. L’ex membro del duo Hall & Oates ha deciso di includere una reinterpretazione della celebre canzone “Walking in Memphis” di Marc Cohn nel suo progetto. Questa scelta è stata ispirata dalla sua partecipazione a “Masked Singer”, dove ha eseguito il brano.

Oats ha spiegato che l’esperienza a “Masked Singer” è stata molto particolare. La sua esibizione, legata alla musica soft-rock, ha dato una nuova dimensione al brano, trasformandolo in una versione più intima. Ha voluto rendere omaggio a Cohn, ma con un tocco personale. Nel suo album è presente anche un remix EDM del brano, realizzato dai produttori Grabitz, che aggiunge una prospettiva differente alla canzone.

Durante un’intervista, Oats ha parlato della sua decisione di partecipare al programma, sottolineando che si trova in una fase della sua carriera in cui può sperimentare e divertirsi. Essere parte di “Masked Singer” è stata un’opportunità per lui di esplorare nuovi aspetti della sua voce e della sua personalità, lontano dal suo passato musicale.

Il nuovo album “Avena” è ora disponibile e rappresenta un passo importante per Oats, che continua a reinventarsi artisticamente.