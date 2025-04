John Mulaney e la Controversia sulle Battute di Morte: Riflessioni su Gene Hackman e Betsy Arakawa

Bufera sul comico John Mulaney per una battuta controversa riguardante l’indagine sulla morte di Gene Hackman e di sua moglie, Betsy Arakawa, avvenuta a febbraio. Durante il suo talk show su Netflix, “Everybody’s Live with John Mulaney”, ha commentato l’assenza di informazioni sulla morte della coppia, trovata nella propria casa: “Gli scienziati ora dicono che i dinosauri sono stati estinti da un asteroide… Non sappiamo nemmeno come sono morti Hackman e sua moglie”. La battuta ha suscitato reazioni negative, definita “disgustosa” da alcuni spettatori, mentre altri hanno difeso il comico, considerandola la “migliore della puntata”.

La coppia è stata trovata morta il 26 febbraio, insieme a uno dei loro cani. Le indagini hanno ipotizzato che potessero essere deceduti più di una settimana prima del ritrovamento. Inizialmente, la figlia di Hackman temeva un avvelenamento da monossido di carbonio, ma le indagini hanno concluso che entrambi sono morti per cause naturali. La morte di Betsy Arakawa è stata attribuita alla sindrome polmonare da hantavirus, mentre Gene Hackman è deceduto circa una settimana dopo per malattia cardiaca, aggravata dall’Alzheimer.

Mulaney ha continuato a ironizzare sull’indagine della polizia, sollevando critiche e approvazioni tra i suoi fan. La controversia si è intensificata a causa della delicatezza del tema trattato, che ha visto il comico camminare su una linea sottile tra umorismo e offesa in un momento così tragico.