John Lithgow è Albus Silente nella serie Harry Potter HBO Max

Le prime immagini di John Lithgow nei panni di Albus Silente stanno già facendo il giro del web. Si tratta del set della nuova serie tv di HBO Max ispirata ai celebri romanzi di Harry Potter.

La produzione, attesa nel 2027 e disponibile anche in Italia, rappresenta un adattamento televisivo dell’amata saga fantasy scritta da J.K. Rowling. La serie è curata da Francesca Gardiner, conosciuta per il suo lavoro in “Succession”. Le immagini più recenti mostrano Lithgow, noto per i suoi ruoli in “Dexter” e “The Crown”, mentre interpreta il potente mago Albus Silente, un personaggio già reso celebre sul grande schermo da Richard Harris e Michael Gambon. Negli scatti, scattati su una spiaggia della Cornovaglia, Lithgow è vestito con tipici abiti da mago e porta una lunga barba bianca scompigliata dal vento, mentre sembra stendere le braccia, come per lanciare un incantesimo, in un momento di intensa recitazione.

Lithgow ha già affrontato critiche riguardo alla sua scelta come Albus Silente, essendo americano. In risposta, ha dichiarato che, sebbene non sia inglese, ha già recitato ruoli britannici e che è entusiasta di interpretare questo personaggio iconico. Oltre a Lithgow, il cast principale comprende Alastair Stout come Ron Weasley, Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger, Janet McTeer come Minerva McGranitt e Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton.