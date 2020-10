John Lennon su TikTok: il cantautore è stato omaggiato con un account ufficiale sul celebre social network cinese.

A pochi giorni dall’80esimo anniversario della sua nascita, il 9 ottobre, John Lennon sbarca su TikTok. L’ex Beatle, ucciso l’8 dicembre 1980 da un suo fan, è già da anni un protagonista dei social, su Facebook prima e su Instagram poi. Non sappiamo quale sarebbe stata la sua idea sul mondo virtuale del web, fosse stato ancora in vita. Ma gli eredi hanno sempre pensato che fosse giusto tenere viva la sua memoria su ogni piattaforma. Da ora, anche sul celebre social cinese.

John Lennon su TikTok con un account ufficiale

Mancava solo lui (o quasi). Da oggi però John Lennon è ufficialmente un nuovo utente di TikTok, grazie a una partnership tra l’app, i gestori della sua eredità artistica e la Universal Music Group, che detiene i diritti delle sue canzoni.

John Lennon e Yoko Ono

L’account ha già superato i 48mila follower, ma con tutta probabilità diventerà a breve uno dei più seguiti nel mondo della musica. Sulla piattaforma sono tra l’altro già disponibili diversi brani del repertorio solista di Lennon: Instant Karma!, Imagine, Mind Games, Beautiful Boy, Woman, Happy Xmas, Give Peace a Chance, Stand by Me, Nobody Told Me, Remember e Gimme Some Truth.

Sean Ono Lennon presenta l’account TikTok del padre

A dare l’annuncio dell’arrivo di John su TikTok è stato anche il figlio Sean Ono, che ha dichiarato: “Siamo super entusiasti di lanciare l’account TikTok ufficiale di mio padre e non vediamo l’ora di vedere cosa creeranno i suoi fan in tutto il mondo usando la sua musica e il suo messaggio di pace e amore“. Di certo questo nuovo account servirà per far ascoltare la musica dell’ex Beatle anche a quelle generazioni ormai molto distanti al mondo conosciuto dall’artista di Liverpool.