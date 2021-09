Imagine di John Lennon compie 50 anni: in arrivo una serie di iniziative per rendere omaggio a un capolavoro della musica del Novecento.

La cantiamo ancora oggi, come fosse un inno. Lo abbiamo fatto in tutte le occasioni più importanti, come alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, le prime post-Covid. Ma Imagine di John Lennon non è un brano uscito proprio ieri. Anzi, a giorni festeggerà ben 50 anni. Un anniversario importantissimo per il capolavoro dell’ex Beatle e di Yoko Ono, pubblicato per la prima volta il 9 settembre 1971. Per festeggiare un compleanno così importante, sono state organizzate una serie di iniziative molto speciali, con il benestare di Yoko, di Sean Ono Lennon, di chi gestisce l’eredità del mitico artista e della Universal Music Group.

50 anni Imagine: le iniziative per festeggiare

Sono molti gli eventi che si stanno organizzando per rendere omaggio al capolavoro firmato da Lennon. Tra questi, un watch party per il film Imagine del 1971, uno dei primi lungometraggi musicali concettuali, in cui sono presenti tutte le canzoni dell’album omonimo.

La pellicola sarà proiettata alle 19.30, orario londinese, dal 9 settembre, e potrà essere vista online o partecipando gratuitamente nei luoghi che aderiscono all’iniziativa.

Il giorno dopo, il 10 settembre, Capitol e Universal daranno invece alle stampe un’edizione da collezione limitata dell’album, stampata in doppio vinile bianco. All’interno saranno presenti, oltre alla demo originale della canzone, una serie di outtakes che mettono in mostra il processo di scrittura e registrazione di tutti i brani dell’album.

50 anni di Imagine, un classico senza tempo

Imagine è diventata con il tempo un inno immortale, emblema del pacifismo, ma anche di qualcosa che va oltre il pacifismo. Parlando di questo brano, Yoko ha ammesso che è nato dalla convivenza tra lei e John, due personalità così diverse che hanno saputo trovare insieme la felicità. L’unione tra Occidente e Oriente che ha simboleggiato l’abbraccio di una metà del mondo con l’altra metà, per ritornare a essere un’unica cosa. E questo è il significato più profondo di Imagine.

Di seguito l’audio di Imagine:

