John Legend, You Deserve It All: il nuovo singolo natalizio del cantautore americano, primo brano dopo la firma con la nuova etichetta discografica.

Non è Natale senza la voce di John Legend. Non sarà al livello di Michael Bublé, ma anche Legend è un artista da sempre legato al periodo più magico dell’anno. Il cantautore che ha completato l’Egot, vincendo un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award ha appena firmato un contratto con l’Universal Music, e per festeggiare ha subito lanciato un nuovo singolo. Un brano natalizio, ovviamente: You Deserve It All.

John Legend

John Legend, You Deserve It All: il nuovo singolo

Per festeggiare un nuovo accordo discografico non c’è niente di meglio di una nuova canzone. Legend, un artista davvero leggendario, ha pubblicato You Deserve It All. Nuovo singolo scritto e composto con Meghan Trainor, cantautrice già premiata con un Grammy, è prodotto da Raphael Saadiq, che completa un team da Grammy. Il video musicale è invece stato affidato a Drew Kirsch ed arriverà nei prossimi giorni. Di seguito il lyric video:

Il nuovo accordo di John Legend

Per Legend il passaggio alla Universal, in particolare nel roster di Republic Records, segna una grnade svolta nella sua carriera. Spiega il cantautore: “Lavorare con questo team discografico è meraviglioso. Sono felice di intraprendere questo nuovo viaggio artistico e creativo con loro e non vedo l’ora di condividere presto nuova musica“.

Parole che sono state accolte con entusiasmo anche dal numero uno di Republic, Wendy Goldstein, che ha sottolineato come John Legend sia la perfetta star del Ventunesimo secolo, capace di avere un impatto straordinario sulla cultura e sul mondo in generale, non solo su quello della musica e dello spettacolo.