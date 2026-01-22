John Legend in Italia: date e biglietti

🎤 John Legend torna in Italia con “A Night of Songs and Stories”, uno spettacolo intimo e coinvolgente tra brani amati dal pubblico e riflessioni che accompagnano il suo percorso artistico e personale.

📆 2 luglio 2026 | Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

📆 5 luglio 2026 | Lucca, Lucca Summer Festival

📆 6 luglio 2026 | Marostica, Marostica Summer Festival

📆 24 luglio 2026 | Ostuni, Locus Festival

