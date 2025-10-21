John Kennedy e Diniz: il ritorno di un legame speciale in Brasile

John Kennedy, attaccante in netta ascesa sotto la guida di Zubeldía, si sta preparando per un incontro significativo contro il suo ex allenatore Fernando Diniz, figura chiave nella sua carriera, soprattutto nella vittoria della Libertadores. Questa sera, nella partita contro il Vasco, John Kennedy, affettuosamente soprannominato “Urso” dai tifosi, dovrebbe scendere in campo come titolare, segnando un momento importante per la sua carriera.

L’inserimento di JK al posto di Germán Cano non sorprende gli osservatori del Tricolor, essendo il frutto di un processo di riscoperta da parte del giocatore stesso. In una recente intervista, ha espresso la sua felicità per il ritorno della fiducia: “Spero di aiutare la squadra con buone prestazioni e gol”, ha dichiarato.

I numeri di John Kennedy, sotto la guida di Zubeldía, supportano la sua buona forma: nelle ultime quattro partite ha segnato un gol e fornito un assist. Inizialmente considerato da Zubeldía come un “giocatore numero 12”, il giovane attaccante ora avrà il compito di partire titolare nel Clássico dos Gigantes. Il tecnico punta sulla sua esplosività e sulla capacità di sorprendere le difese avversarie.

Il match non è solo importante per la classifica, ma segna anche un ritorno speciale tra JK e Diniz. Quest’ultimo ha supportato l’attaccante durante momenti difficili, offrendogli fiducia e consigli. La loro collaborazione ha portato alla storica vittoria nella Libertadores, dove Diniz profetizzò che John avrebbe segnato il gol decisivo.

Ora, mentre Diniz cerca di affermare il suo progetto al Vasco, John Kennedy è pronto a riconquistare il suo posto centrale nel Fluminense.