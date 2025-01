John Elkann si unisce al Consiglio di Amministrazione di Meta

Mark Zuckerberg, presidente e ad di Meta, ha annunciato l’ingresso di John Elkann, Dana White e Charlie Songhurst nel consiglio di amministrazione dell’azienda. In un post su Facebook, Zuckerberg ha espresso il suo entusiasmo per queste nuove nomine, rivelando che erano in fase di negoziazione da tempo. Ha sottolineato le enormi opportunità che si presentano nel campo dell’intelligenza artificiale, dei dispositivi indossabili e del futuro dei social media, affermando che il nuovo consiglio contribuirà a realizzare la visione di Meta.

Zuckerberg ha descritto John Elkann come un leader con una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali. Elkann è amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis e Ferrari, due importanti aziende del settore automobilistico. Secondo Zuckerberg, la sua prospettiva internazionale sarà fondamentale per il consiglio di amministrazione.

John Elkann ha commentato la sua nomina affermando di sentirsi onorato di poter contribuire al futuro di Meta, una delle aziende più significative del ventunesimo secolo. Ha espresso il suo entusiasmo nel portare una prospettiva globale e un approccio a lungo termine, specialmente in un periodo in cui Meta continua a spingere oltre i confini dell’innovazione e della tecnologia. Elkann ha riconosciuto l’importanza di lavorare insieme a un team di esperti nel plasmare la direzione futura dell’azienda.

L’aggiunta di Elkann e degli altri membri del consiglio rappresenta un passo strategico per Meta, che si sta impegnando a espandere la propria influenza e a innovare nel settore tecnologico. Con queste nuove nomine, Meta punta a rafforzare la propria leadership e ad affrontare le sfide future nel panorama in continua evoluzione dei social media e della tecnologia.

L’ingresso di figure di spicco come Elkann, White e Songhurst nel consiglio di amministrazione evidenzia il desiderio di Meta di combinare diverse competenze e esperienze per affrontare le opportunità e le sfide nel prossimo futuro. Queste nomine potrebbero rivelarsi cruciali per guidare Meta verso nuove vette di innovazione e successo nel mercato globale.