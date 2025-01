John Elkann e l’Audizione Parlamentare su Stellantis: La Provocazione di Avs del 19 Marzo

Il 19 marzo, John Elkann, presidente di Stellantis, sarà ascoltato in Parlamento per discutere delle attività del gruppo in Italia e rispondere alle interrogazioni politiche. Questo incontro ha l’obiettivo di promuovere sinergie per tutelare i posti di lavoro e la competitività nel settore automobilistico. Tuttavia, sono giunte critiche da parte di Avs, che ha messo in evidenza l’assenza di un piano di rilancio e ha espresso preoccupazione per possibili delocalizzazioni.

L’audizione, annunciata da Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, segue un incontro tra Elkann e il comitato. Durante il colloquio è emersa la necessità di una collaborazione tra istituzioni e aziende per attuare interventi mirati a salvaguardare l’occupazione. Elkann presenterà un aggiornamento sulle operazioni di Stellantis in Italia, alla luce della conclusione del tavolo di confronto al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Dopo le dimissioni di Carlos Tavares, Elkann ha assunto la leadership del comitato esecutivo e illustrerà le linee del piano Italia, concentrandosi su stabilimenti, piattaforme e modelli di produzione. Anche Avs ha commentato l’audizione, esprimendo soddisfazione per la partecipazione di Elkann, ma anche preoccupazione per l’assenza di una strategia per l’industria automobilistica e per i possibili spostamenti produttivi. La capogruppo Francesca Ghirra ha auspicato che Elkann possa smentire le voci su futuri cambiamenti di produzione.