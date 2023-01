John Cena è la star di copertina WWE 2K23

2K Games ha annunciato che WWE 2K23, il nuovo capitolo della serie di videogiochi sviluppati da Visual Concepts, sarà presto disponibile per PS5, PS4, Xbox e PC via Steam. Per celebrare il suo 20° anniversario come Superstar WWE, il 16 volte Campione del Mondo, icona di Hollywood e produttore esecutivo della colonna sonora di WWE 2K23 John Cena sarà presente sulla copertina di ogni edizione del gioco, con tre delle sue pose più caratteristiche. Anche il fenomeno musicale mondiale Bad Bunny, eletto artista dell’anno da Billboard, farà il suo debutto in WWE 2K non solo con le sue canzoni, ma anche come lottatore. WWE 2K23 offrirà una nuova versione del 2K Showcase, l’introduzione di WarGames, ed espansioni di diverse modalità di gioco. Inoltre, i fan potranno contare su un’ampia rosa di Superstar e Leggende WWE, tra cui Roman Reigns, “American Nightmare” Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, “Stone Cold” Steve Austin e altri ancora.