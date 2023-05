Joelle Gallesi (Hunters Group) in Comitato progetto Women In Charge On Tour

Joelle Gallesi, managing director di Hunters Group (società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato), entra nel Comitato tecnico-scientifico di Women In Charge On Tour, un’iniziativa promossa da Stati generali mondo del lavoro, una piattaforma – nata dall’idea di Pier Carlo Barberis – che favorisce l’incontro tra aziende e stakeholder del mondo del lavoro. Torino, Bari, Catania, Roma, Salerno Bologna e Milano ospitano, da aprile a dicembre, il tour di Women In Charge, un’occasione importantissima riflettere sul tema della valorizzazione delle differenze nelle organizzazioni, sulla parità di genere, sull’inclusione, e sulla crescita professionale e personale delle donne.

“Sono molto felice – precisa Joelle Gallesi – di far parte di un progetto innovativo che punta a promuovere l’emancipazione delle donne nel mondo del lavoro e a promuovere la parità di genere in ogni ambito della società. È un tema che mi sta molto a cuore e sul quale, all’interno di Hunters Group, abbiamo lavorato molto, tanto da creare un processo che definirei empowerment della diversità. Avere la possibilità di conoscere le esperienze di altre donne e tutte le opportunità che oggi hanno le professioniste è fondamentale per eliminare, speriamo una volta per tutte, quegli ostacoli che, purtroppo, frenano ancora lo sviluppo delle carriere di molte di noi”.

Laureata in Economia e Commercio all’Università Bocconi (indirizzo Strategia delle Pmi), Joelle Gallesi ha sviluppato la sua carriera in ambito prima commerciale e poi nella direzione generale di impresa. Il suo percorso professionale inizia in Assolombarda (come consulente per progetti innovativi) e prosegue all’interno di una società internazionale di ricerca e selezione. Dopo 7 anni, inizia a lavorare in un’azienda del settore energetico e, in seguito, delle telecomunicazioni. Nel 2016 entra in Hunters Group come Strategic Manager e, in pochissimo tempo, diventa Sales & Operation Director, Associate General Manager e, da tre anni, Managing Director.