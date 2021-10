Joele Milan ha ormai archiviato la sua esperienza a Uomini e Donne e dopo aver rotto il silenzio su Instagram raccontando la sua verità, ha rilasciato una lunga intervista anche a FanPage.

“Quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Sapevo che, per come sono fatto, l’esposizione davanti a tutta Italia mi avrebbe massacrato emotivamente. Molte persone infatti sui social mi hanno attaccato”.

L’ex tronista ha poi speso parole dure nei confronti dei due opinionisti.

“Sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso”.

Joele Milan: “La redazione mi ha chiesto se ero interessato a tornare”

Joele ha poi continuato parlando di Maria, della redazione e di Ilaria.

“Con Maria avrei voluto parlare in seguito perché mi sono alzato senza salutare, ma in quel momento ero stato appena massacrato, avrei potuto piangere davanti a tutti. Avrei voluto chiederle personalmente scusa per essermi alzato senza salutarla. Alla fine non c’è stata la possibilità, mi hanno detto che le avrebbero riferito tutto. […] Quando ho parlato con la redazione, mi hanno chiesto anche se sarei stato disposto a rimettermi in gioco. Io non ho più voluto avere niente a che fare, non sarei più tornato sul trono”.

Fino alla rivelazione (inaspettata) su Ilaria.

“Con Ilaria non abbiamo più avuto modo di sentirci. Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà”.

Ed io che credevo che alla fine si fossero fidanzati…