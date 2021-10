Joele Milan è stato l’ultimo tronista cacciato da Uomini e Donne e – nonostante Maria De Filippi lo abbia fatto con estremo tatto – il ricordo per lui è stato doloroso fino alla messa in onda della puntata, come rivelato a FanPage.

“Sono stato tanto male, non sono sereno. Sono riuscito a riprendermi grazie alle persone che ho attorno, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Maria è stata molto comprensiva e ha sottolineato che è normale che tra due ragazzi giovani possa scattare quel tipo di attrazione, ha preso anche le nostre parti. Tina e Gianni sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso”.

Per sdrammatizzare il tutto si è fatto un tatuaggio dedicato proprio alla trasmissione ed in particolare alla sua cacciata: un trono distrutto.

Joele ha un unico rimpianto: non essere riuscito a parlare privatamente con Maria De Filippi dopo essere stato cacciato.