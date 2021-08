Uomini e Donne non è nemmeno cominciato, ma arrivano già i primi drammi. Il primo riguarda il tronista Joele Milan, che in studio durante la registrazione ha detto di aver trovato l’ex fidanzata a letto con il suo migliore amico. Ieri sera la ragazza è sbotta e su Instagram ha scritto: “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita“.

LA EX DI JOELE CHE FA DRAMA GIÀ, CINEMA. #uominiedonne — laguglie (@sonoesauritaaa) August 26, 2021

Si ma la ex che sbuca per joele adesso che sta #uominiedonne bah….cior shalla — Giulia (@giiuliaax) August 26, 2021

Joele quando sarai sul trono voglio sapere più dettagli delle corna #uominiedonne — Marianna carliter (@CocoMarianna) August 26, 2021

A gettare benzina sul fuoco c’ha pensato una follower di Deianira Marzano, che ha aggiunto dettagli sul presunto passato del nuovo tronista: “Era fidanzato e per anni ha tradito la fidanzata, in discoteca con altre tipe. Poi stava su Tinder, Loovo, lo conosco molto bene, ha sempre voluto farsi pubblicità in tutti i modi e il suo obiettivo non è l’amore e si vedrà poi alla fine del programma“.

Praticamente un corna gate prima dell’inizio del trono. Sono sicuro che questo Joele Milan ci regalerà delle gioie.



Joele Milan: il suo video di presentazione per Uomini e Donne.

Ecco chi è Joele, il nuovo tronista di #UominieDonne! Per vedere il suo video di presentazione cliccate QUI ⬇🤩 https://t.co/JDM0Re3KcU — Uomini e Donne (@uominiedonne) August 26, 2021