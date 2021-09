Ieri durante le registrazioni di Uomini e Donne Maria De Filippi ha smascherato Joele Milan. Il tronista ha cercato di trasgredire le regole del programma, provando a sentire Ilaria Melis lontano dalle telecamere. La corteggiatrice in una nuova intervista rilasciata a FanPage ha raccontato quello che è successo. Secondo Ilaria la situazione sarebbe stata fraintesa e Joele Milan avrebbe agito senza malizia.



“Quello che avete letto è vero. Joele Milan ha abbandonato il programma e di conseguenza anche noi, tutte le ragazze scese per corteggiarlo hanno lasciato lo studio.

Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto.

Se voleva ingannare la redazione? Forse l’ho vista molto ingenuamente, ma non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni. Sapeva di avere il microfono addosso durante il ballo, nessuna persona sana di mente lo farebbe. Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato”.