Le foto in costume di Joele e la sua storia.

I rumor erano veri, il nuovo tronista di Uomini e Donne si chiama proprio Joele Milan. Il ragazzo è un giovane veneto che abita in provincia di Venezia, è diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali e lavora in un concessionario d’auto nella sua città. Il 26enne è anche un grande appassionato di sport, soprattutto basket e calcio, che pratica da quando è piccolo.

Ma la vera notizia interessante riguarda quello che Joele Milan ha detto nella prima registrazione. Ieri pomeriggio alla corte di Kween Mary è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne e il tronista ha fatto una confessione particolare. Sembra infatti che Milan abbia beccato la fidanzata a letto con il suo migliore amico. Per questo il ragazzo ha detto che non si fida facilmente di chi ha davanti.

“Durante la registrazione di ieri Joele ha raccontato di aver subìto una grossa delusione d’amore perchè ha scoperto la sua fidanzata a letto con uno dei suoi migliori amici! E su Facebook lui afferma di avere una “relazione complicata“.(Stato non ancora aggiornato?). – riporta Il Vicolo delle News – Secondo voi riuscirà una delle corteggiatrici che scenderanno per lui a fare breccia nel suo cuore?”

E tra Andrea Nicole (la prima tronista transgender) e le confessioni trash di Joele, non vedo l’ora di guardare la prima puntata del dating show, che probabilmente tornerà in onda nella seconda settimana di settembre.

Joele Milan: le sue foto.