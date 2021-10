Ormai sono passate settimane da quando è stata registrata la ‘cacciata di Joele Milan da Uomini e Donne‘. Grazie ad una foto pubblicata proprio dall’ex tronista sappiamo anche che lui e Ilaria Melis si sono visti dopo l’addio al programma mariano. Ma i due si stanno frequentando ancora? Pare proprio di sì e a rivelarlo è stata l’ex corteggiatrice in una serie di storie in cui ha risposto ai suoi follower.

“Non mi sono mai espressa sull’argomento per il semplice fatto che non penso che le mie parole possano, o debbano, farvi cambiare idea su quello che avete visto in puntata e dopo. – riportano Isa e Chi – Ho profondo rispetto di ogni opinione però volevo farvi notare una cosa che magari vista dal di fuori può sfuggire.

Io e Joele siamo due persone che si sono conosciute all’interno di un contesto televisivo, ci siamo piaciuti dalla prima esterna , leggo commenti tipo ‘falsi, eravate già d’accordo’… non penso di essere falsa perché voglio continuare a conoscere una

persona che mi piace anche fuori da quel contesto, penso anzi che sarebbe stato tanto falso se noi una volta che, secondo voi, ci siamo “usati per i nostri scopi”, fossimo usciti e tanti cari saluti.

Poi, forse magari uno non se ne rende conto, ma per sopportare tutto il casino mediatico dopo che è uscito… dopo quella è stata una totale incomprensione, ci vuole tanto coraggio, e per due persone che vogliono solo fare business è troppo. Se non sono mosse da un reale interesse qualsiasi persona molla, perché è veramente tanto per due ragazzi”.