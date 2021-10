Joele è stato finalmente cacciato da Uomini e Donne. La puntata – registrata lo scorso 26 settembre – è andata in onda solo oggi. Ad inaugurare le danze è stata come sempre Maria De Filippi, che ha dichiarato:

“Questa trasmissione nasce perché due persone si conoscano e si piacciono. Può anche capitare che due persone si piacciono così tanto che hai voglia di sentirlo subito e non c’è nulla di male, no? Però per correttezza quando succedono queste cose noi non possiamo far finta di nulla. Ci sono persone che vengono qua con delle aspettative”.

A questo punto la conduttrice ha mandato in onda il filmato incriminato, dove si sente chiaramente Joele dire alla sua corteggiatrice Ilaria di riseguire su Instagram un suo amico, in modo così da sentirsi anche extra Uomini e Donne. “Ti ha iniziato a seguire il mio migliore amico e non lo hai neanche ricambiato. Appena riprendi il telefono, al posto di fare storie del c***o seguilo. Si chiama ****“.

Maria De Filippi ha poi fatto vedere che Ilaria ha effettivamente seguito questo ragazzo su Instagram ed ha aggiunto rivolgendosi a Joele ed Ilaria:

“Dovete decidere voi se restare qua, ma se vi piacete è lo scopo del programma. Su Instagram Ilaria segue questo amico. Quindi ci sta che Joele ed Ilaria si sentano e si vedano fuori il programma. Noi non possiamo garantire il contrario”.

Più dura la reazione di Tina Cipollari:

“Ma che senso ha che lui continua a fare questo trono? Per prendere in giro queste ragazze? Che fiducia vi diamo? A mio avviso dovreste smammare.

Joele e Ilaria hanno provato a giustificarsi, lui ha dichiarato: “Lei non c’entra niente, non posso però dirvi che non ci sia stato uno scambio di messaggi perché tanto non ci credereste. Non volevo prendere in giro nessuno della redazione“; mentre lei ha cercato di negare: “Numero di telefono? Non me l’ha mai detto“, negando l’evidenza.

Joele cacciato da Uomini e Donne, Maria: “Questo trono non può andare avanti”