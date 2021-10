Joele Milan ed Ilaria Melis sulla carta sarebbero potuti diventare i nuovi Andrea Damante e Giulia De Lellis, ma dopo essere stati cacciati da Uomini e Donne (seppur con estrema gentilezza, nonostante tutto) le loro chance sono minime. Se non nulle.

Ma se un paio di giorni fa l’ex tronista ha confessato di non sentire più la sua corteggiatrice (“Con Ilaria non abbiamo più avuto modo di sentirci. Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà”); ora le cose sono cambiate.

I due, infatti, sono stati pizzicati a Milano (dove lui abita) e dove lei (cito testuali parole prese dal suo profilo Instagram) avrebbe fatto una “toccata e fuga”.

Ad immortalare il loro incontro un selfie pubblicato da Joele con un verso della canzone Brividi di Papa Senga, che recita: “tu sei una rosa in mezzo al deserto, l’unica cosa di cui son certo, guarda il mio cuore come si è aperto“.

Una conoscenza che si trasformerà in una storia duratura? Difficilmente sentiremo parlare di loro in futuro…

Joele, il commento a freddo dopo la cacciata

“Quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta” – ha dichiarato a FanPage – “Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Sapevo che, per come sono fatto, l’esposizione davanti a tutta Italia mi avrebbe massacrato emotivamente. Molte persone infatti sui social mi hanno attaccato”.

L’ex tronista ha poi speso parole dure nei confronti dei due opinionisti.

“Sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso”.