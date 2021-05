Joel Pimentel ha lasciato i CNCO: l’annuncio è stato dato ufficialmente sui social. Ecco i motivi dell’addio dell’artista al gruppo.

Notizia shock nel mondo della musica nel mondo della musica latina: la boy band dei CNCO, lanciata da Simon Cowell e Ricky Martin, ha perso uno dei propri membri. Si tratta di Joel Pimentel. Il giovane artista ha lasciato la band, e non sarà sostituito. Dopo essere stati per diversi anni in cinque, da qui il loro nome, da ora in poi saranno e resteranno in quattro. Ma perché Pimentel ha abbandonato la band?

Perché Joel Pimentel lascia i CNCO?

Sono stati cinque anni e mezzo di successi straordinari per la band e per Pimentel. Ma la loro storia insieme è arrivata alla conclusione. Lo hanno annunciato sui social i ragazzi, che si sono detti tristi per questa decisione importante da parte di Joel.

concerto

Senza rancore e senza drammi, il gruppo ha spiegato che Joel ha scelto di intraprendere un percorso da solista, e che verrà sempre supportato anche dai membri del gruppo, rimanendo parte della famiglia dei CNCO. Ma la sua avventura nella band, per ora, finisce qui.

Joel Pimentel dice addio ai CNCO

Scrivono i quattro ragazzi, per tranquillizzare i fan: “Vogliamo che sappiate che Joel cercherà nuove opportunità, ma noi siamo e resteremo sempre fratelli. Lo sosteniamo nel prossimo capitolo della sua vita e rimarrà sempre, cosa più importante, parte della nostra famiglia“.

I quattro membri superstiti del gruppo sono adesso Richard Camacho, Erick Brian Colon, Christopher Velez e Zabdiel De Jesus. Riusciranno a continuare nel percorso portato avanti finora con Pimentel? Loro sono certi di sì. Non a caso, nel messaggio inviato ai fan parlano di inizio di una nuova era, diversa dalla precedente ma altrettanto entusiasmante, come assicurato dai ragazzi lanciati da Ricky Martin. Loro andranno avanti e continueranno a farlo, uniti come non mai, finché il pubblico sarà al loro fianco. Intanto, però, il 14 sarà l’occasione per dire addio a Joel, con un’ultimo concerto finale in live streaming. Di seguito l’annuncio: