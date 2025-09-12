Joel Kinnaman protagonista di Bishop, thriller su Prime Video

Prime Video ha ufficialmente avviato la produzione di “Bishop”, una nuova serie thriller che vedrà come protagonista Joel Kinnaman, conosciuto per la sua partecipazione a “For All Mankind”. L’attore ha già recitato in produzioni come “The Killing”, “Altered Carbon” e “House of Cards”.

“Bishop” è un crime drama ambientato a San Francisco e racconta la storia di Bishop Graves, un abile detective di omicidi con un passato difficile. Si trova di fronte a un caso complesso: un misterioso serial killer prende di mira la classe benestante della città. Col tempo, questo assassino acquista una certa popolarità tra le persone emarginate, diventando quasi un simbolo di ribellione. Per Bishop, però, il caso diventa ancora più personale, poiché sospetta che ci sia un legame tra gli omicidi e il padre, Lincoln Graves, uomo potentissimo della città.

L’idea per la serie è nata la scorsa primavera e Prime Video ha dimostrato subito interesse, scegliendo Kinnaman come ideale interprete del tormentato detective. Durante l’estate, si sono svolte audizioni per il ruolo di Lincoln Graves, ma non è stata ancora annunciata alcuna scelta ufficiale.

Nick Pepper, responsabile dello sviluppo di serie per Amazon MGM Studios, ha lodato la creatività di Little Marvin e Tony Saltzman, descrivendo “Bishop” come un crime drama avvincente.

Inoltre, resta da vedere come Kinnaman bilancerà i suoi impegni tra “Bishop” e “For All Mankind”, la cui quinta stagione non ha ancora una data di debutto. Inoltre, l’attore è stato recentemente arruolato nel cast di “Imperfect Women”, una miniserie di Apple TV+ in cui reciterà accanto a Elisabeth Moss e Kerry Washington.