Joe Romano conquista il golden buzzer di Mara Maionchi

A Italia’s Got Talent, Mara Maionchi ha premiato un giovane talento con il suo golden buzzer. L’esibizione di Joe Romano, che ha cantato una commovente versione del brano “Into the Unknown” dal film Frozen 2, ha colpito profondamente la discografica e il pubblico, garantendogli un posto in semifinale.

Durante il secondo episodio dello show, disponibile ogni venerdì su Disney+, Mara ha riconosciuto le doti vocali di Joe, originario di San Giorgio a Cremano e cresciuto a Casalnuovo di Napoli. La sua performance intensa e carica di emozioni ha spinto Mara a premere il Golden Buzzer, permettendo al giovane di accedere direttamente alle semifinali di Italia’s Got Talent. Questo traguardo è un passo importante per Joe, che ora ha l’opportunità di competere per un posto nella finale, prevista in diretta su Disney+ il 31 ottobre.