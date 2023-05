Joe Jonas geloso del fratello Nick: “Ho anche pianto, ero invidioso”

Per diversi anni Joe Jonas è stato il vero leader dei Jonas Brothers, il più ambito, cercato, chiacchierato e amato dalle fan, ma poi qualcosa è cambiato, o meglio qualcuno è cambiato. Nick Jonas è uscito dalla pubertà, è diventato maggiorenne e ha iniziato a capire quello che volevamo da lui…



Singoli di successo, duetti, copertine, campagne pubblicitarie, film, serie e alla fine anche una stagione e The Voice per Nick. E a Joe Jonas è andato il boccone di traverso. A raccontarlo è stato proprio il 33enne.

Nick invece ha svelato un altro aneddoto: “La gelosia ci può stare in tutte le famiglie, ma poi nel nostro caso l’importante è il gioco di squadra. Diciamo sempre che vogliamo che vinca qualcuno con il cognome Jonas. Questo è il nostro obiettivo. Ad esempio, abbiamo fatto entrambi il provino per lo stesso ruolo, io e Joe. Era per Wicked. Naturalmente, siamo fratelli, siamo competitivi nello sport e in altre cose, ma quando si tratta della nostra carriera, penso che entrambi ci siamo davvero guardati l’un l’altro come. per dire ‘ok deve essere uno di noi due ad avere il ruolo’. Peccato che poi la chiamata non sia mai arrivata“. Il ruolo alla fine è andato a quel bono di Jonathan Bailey.

Joe Jonas reveals he and brother Nick Jonas auditioned for the same role in Jon M. Chu’s adaptation of ‘WICKED’ but both ended up losing the role.

“We said, ‘Go in there and kill it ’cause it’s gotta be one of us. It has to be one of us.’ That being said, never got that call…” pic.twitter.com/7xAIeD8chP

— Film Updates (@FilmUpdates) May 24, 2023