Joe Jonas, accuse da un personaggio famoso: “Mi chiedeva delle foto private”

Nei giorni scorsi Joe Jonas è stato al centro dei gossip per il divorzio da Sophie Turner. Sulla scia di questo chiacchiericcio ieri è intervenuta Alexa Nikolas con delle rivelazioni molto particolari. La star di Zoey 101 ha dichiarato che Joe quando era un teenager le avrebbe chiesto delle foto un po’ bislacche.

Hai capito il signorino degli anelli.

‘Zoey 101’ star Alexa Nikolas claims Joe Jonas ‘asked for n*des’ when they were teens:

“I met Joe Jonas when we were teens and let’s just say he’s the guy who wore a purity ring but asked for n*des.” pic.twitter.com/n4WZElt85g

