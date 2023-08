Joe Germanotta, il papà di Gaga fa scoppiare una polemica: sfogo sui migranti

Lady Gaga ha partecipato attivamente alla campagna elettorale di Hillary Clinton ed ha supportato anche Joe Biden, ma la stessa cosa non si può dire di suo padre, Joe Germanotta. L’uomo ha appoggiato pubblicamente Donald Trump, nonostante quest’ultimo abbia attaccato duramente sua figlia. Il padre della popstar è tornato a far parlare di sé in questi giorni per le sue parole sull’emergenza dovuta all’ondata di migranti che ha investito New York City.

Joe Germanotta a Fox News si è lamentato perché gli immigrati messicani starebbero ‘devastato’ il lussuoso quartiere newyorkese nel quale abita. Ovviamente le sue parole hanno fatto scoppiare una polemica.

Oggi il papà di Lady Gaga, Joe Germanotta, non proprio un poveraccio immagino, si è lamentato di come abbiano ridotto (i migranti) il suo elegante quartiere nell’Upper West Side. Potremmo suggerirgli di comprare una casa a Capalbio, o no? pic.twitter.com/ozZThEHO2k — Ettore Avanzini (@ettoreavanzini) August 10, 2023

Joe Germanotta, lo sfogo contro i migrandi.