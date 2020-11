Poco prima delle elezioni USA Donald Trump ha attaccato Lady Gaga con una campagna sui social e anche durante il suo ultimo comizio ad Avoca in Pennsylvania. Il leader dei repubblicani ha detto che potrebbe raccontare molte storie sulla popstar ed ha aggiunto che non è una brava persona. Eppure poche ore dopo questo discorso il padre della cantante di Judas, Joe Germanotta, ha espresso il suo appoggio a Trump.

L’uomo ha pubblicato un breve tweet “Donald Trump 2020!” ed ha scatenato la furia dei Little Monster (roba che le guerre sotto certi articoli di Biccy sono nulla a confronto). Probabilmente dopo essersi accorto di aver fatto una cavolata il papà di Stefani ha cancellato il tweet e ne ha pubblicato un altro per mettere una toppa sul buco: “Avrete notato che le mie convinzioni politiche e spirituali sono diverse. Sono per la libertà di pensiero e la libertà di scelta”. Anche questo tweet però è sparito dopo pochi minuti.

Ovviamente ognuno è libero di votare chi vuole, ma se non per il bene del suo paese (e del mondo) Joe Germanotta dovrebbe evitare di supportare Trump per sua figlia, per gli attacchi che quell’uomo le ha rivolto.



Joe Germanotta candidato a padre dell’anno insieme a Jamie Spears.



Comunque che delusione Joe Germanotta che appoggia Trump dopo che ha insultato, deriso, scimmiottato la sua stessa figlia, pubblicamente, durante un comizio 🤗 — 💗 💗 (@roseb_tch) November 4, 2020

donald trump insulted joe germanotta’s daughter lady gaga multiple times and he still supports him… she never should’ve made an album for him #ElectionNight pic.twitter.com/LdEwlCjQPR — bt (@aotdts) November 4, 2020