Dopo 4 anni di incubo Trump gli USA tornano a tingersi di arcobaleno con Joe Biden alla guida del paese. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti ha espresso il suo sostegno alla comunità LGBT in decine di occasioni.

Biden il mese scorso ha ricordato la folle aggressione omofoba ai danni di Matthew Shepard: “Oggi sono passati 22 anni da quando Matthew Shepard morì dopo un brutale crimine omofobo. Oltre due decenni dopo, la violenza contro gli americani LGBTQ + è ai massimi storici. In qualità di Presidente, rafforzerò le nostre leggi sui crimini d’odio e chiarirò che il fanatismo non ha posto nel nostro Paese”.

Il Presidente USA ha anche celebrato il Coming Out Day: “Voglio dire ad ogni membro della comunità LGBTQ + che sei amato e accettato così come sei, che tu sia dichiarato o meno. Combatterò ogni giorno alla Casa Bianca per creare un Paese in cui potrai vivere apertamente il tuo orientamento sessuale, orgoglioso e libero, senza paura. L’uguaglianza delle persone LGBTQ è la questione dei diritti civili del nostro tempo e come Presidente mi impegnerò per proteggere questa comunità dalla discriminazione.Rendendo chiaro al popolo americano di cosa si tratta. Perché le persone hanno paura di ciò che non conoscono“.

Grazie Joe.



Joe Biden si è anche scagliato contro le “LGBT free zones” della Polonia, citando le parole di Ursula Von Der Leyen.

“Lasciatemi chiarire una cosa: i diritti LGBTQ sono diritti umani – e le “zone libere da LGBT” non hanno posto nell’Unione europea o in nessuna parte del mondo”.

giusto per ricordarvi chi è Joe Biden. Supporta la LGBT+ ed è contro il razzismo. #Elections2020 #JoeBiden pic.twitter.com/rf2ZFb7Pcr — viviana🦋 (@Vivixna_trab) November 4, 2020

When faced with crimes of hate and inhumanity, every person of conscience must speak out in support of #LGBT rights https://t.co/crzQTFQKmS — Joe Biden (@JoeBiden) April 14, 2017