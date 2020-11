Joe Biden nella sua carriera politica si è dimostrato un vero alleato della comunità LGBT, di cui ha parlato decine di volte. Coming Out Day, battaglie contro l’omofobia, il successore di Trump non ha mai avuto paura di schierarsi contro quella parte di America che ancora oggi discrimina le persone LGBT.

Nel suo primo discorso da Presidente eletto degli Stati Uniti, Biden (che da giovane era davvero belloccio) ha ricordato anche i gay, i trans e soprattutto la comunità afroamericana ed ha aggiunto che non si dimenticherà del loro supporto.

Dobbiamo guardarci e ascoltarci reciprocamente, smettendo di trattare i nostri oppositori come nemici. Dobbiamo lavorare tutti insieme, democratici, repubblicani, indipendenti, progressisti, moderati, conservatori, giovani e anziani, cittadini metropolitani e delle aree rurali o suburbane, gay, eterosessuali e transgender, bianchi, latinos, asiatici, nativi americani. – ha continuato Joe Biden – Anche in quei momenti in cui questa campagna ha toccato i momenti più bassi la comunità afroamericana ha continuato a sostenermi e a lottare per me ed è per questo che io sosterrò e lotterò per voi. Io voglio rappresentare tutta l’America, tutti quelli che ho elencato“.

Watch: “I pledge to be a President who seeks not to divide, but to unify; who doesn’t see red states or blue states, only sees the United States.” Joe Biden delivers a speech to the nation for the first time as President-elect https://t.co/LELgRDmToc pic.twitter.com/AZI0aQwucq

— TIME (@TIME) November 8, 2020