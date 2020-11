La notte del 3 novembre avremmo dovuto scoprire l’esito delle elezioni americane, ma così non è stato e il conteggio dei voti è andato avanti per giorni. Quest’anno sono arrivati 100 milioni di voti per posta ed hanno reso lo spoglio molto più lento, soprattutto in alcuni stati, che erano proprio quelli chiave per assegnare la presidenza. Anche se lentamente, molte delle aree che servivano al democratico per arrivare ai 270 grandi elettori si sono colorate di blu (mandando in frantumi il cuoricino di Trump). Dopo essere passato in vantaggio in Nevada, Arizona, Georgia e soprattutto Pennsylvania, Joe Biden secondo DDHQ (e non solo) è eletto Presidente degli Stati Uniti. Lo spazio aereo sulla casa di Joe Biden ora è sotto protezione e stanno arrivando a Wilmington gli agenti dei servizi segreti.

Matteo Renzi ha già commentato la notizia: “Joe Biden sarà un ottimo Presidente degli Stati Uniti. Ho avuto modo in tante circostanze di apprezzarne personalmente la saggezza, l’equilibrio, la profondità. L’Europa per prima ha bisogno degli Stati Uniti. E Joe Biden saprà guidare la più forte nazione del mondo in tempi di incertezza e difficoltà. Buon lavoro, caro Joe”.

Per adesso invece nessun commento dal cheerleader di Trump, Matteone Salvini e nemmeno da Giorgina, che non penso l’avrà presa bene…

BREAKING: Joe Biden has been elected the 46th President of the United States of America. @DecisionDeskHQ — Scott Dworkin (@funder) November 6, 2020

La Pennsylvania è andata. Ha vinto Joe Biden. È il nuovo presidente.

I’ve seen enough, per dirla col mitico @Redistrict.#Election2020 — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) November 6, 2020

🚨 Com Joe Biden sendo eleito, Kamala Harris se torna a primeira vice-presidente mulher e negra dos Estados Unidos. #Elections2020 pic.twitter.com/qYERMaylL3 — PopZone (@PopZonebr) November 6, 2020

Lo spazio aereo sulla casa di @JoeBiden in #delawere ora è sotto protezione e stanno arrivando a Wilmington gli agenti dei servizi segreti – è la conferma che sarà il 46 esimo #Potus pic.twitter.com/knlIWj3GK5 — Gigi Padovani (@GigiPadovani) November 6, 2020

BREAKING: Joe Biden has been elected the 46th President of the United States. Via @DecisionDeskHQ pic.twitter.com/NrmKDfS6Nw — Pop Crave (@PopCrave) November 6, 2020