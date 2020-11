Il mondo sta festeggiando Joe Biden, che adesso ha ufficialmente vinto le elezioni americane (anche se mr Cheetos non è d’accordo). C’è chi sta rispolverando tutte le frasi anti omofobia del Presidente USA, chi ricorda il suo impegno contro il razzismo e chi invece è andato a ripescare le foto del giovane Biden. Su Twitter migliaia di utenti stanno facendo i complimenti al successore di Trump per per la sua avvenenza fisica da ragazzo.

Comunque hanno ragione le mie amiche di Twitter, Joe da pischello era proprio belloccio (anche adesso è un bell’uomo).



Joe Biden, tutte le foto di quando era giovane.

In questi momenti di trepidante attesa per Nevada e Michigan, ricordiamo a tutti che questo è il giovane Joe Biden e che quindi mi rincresce molto non essere nata 77 anni fa a Scranton, Pennsylvania.#Elections2020 #KeepTheFaith pic.twitter.com/ZDd6IoSRsH — c. bimba di lauro 🐉 (@Kindisguise) November 4, 2020

siamo tutti d’accordo che joe biden da giovane… pic.twitter.com/xrfcHKinyO — 👼🏻 (@caroogna) November 6, 2020

Joe Biden, il discorso alla nazione.