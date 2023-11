Joe Biden confonde Taylor Swift con Britney Spears

Giovedì 23 novembre negli Stati Uniti si celebra il giorno del Ringraziamento e come da tradizione ieri il Presidente americano Joe Biden ha presenziato alla curiosa cerimonia in cui viene “concessa la grazia” a due tacchini. Quest’anno è toccato a Liberty e Bell. Durante il discorso sulla grazia il Presidente ha citato Beyoncé e subito dopo voleva nominare anche Taylor Swift e il suo tour che adesso è in Brasile, ma invece ha tirato in ballo la principessa del pop Britney Spears.

Joe Biden confonde Britney con Taylor.

“Il loro percorso è stato molto lungo. Solo per arrivare qui, Liberty e Bell hanno dovuto superare tante difficoltà e concorrenza. Hanno dovuto lavorare duro, mostrare pazienza ed essere disposti a viaggiare per oltre 1.600 miglia. Si potrebbe dire che è ancora più difficile che ottenere un biglietto per il Renaissance Tour di Beyoncé o un biglietto per il tour di… Britney. Lei adesso con il tour è giù in Brasile dove fa piuttosto caldo in questo momento.

Joe Biden mistakes Taylor Swift for Britney Spears in turkey pardoning speech: “This is harder than getting a ticket to the Renaissance tour, or for Britney’s tour…it’s kind of warm in Brazil right now” pic.twitter.com/voifWHqLG6 — Pop Crave (@PopCrave) November 20, 2023

Paris Hilton ha detto no al Presidente USA per il matrimonio di Britney.