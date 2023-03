Jody Proietti, chi è il nuovo flirt di Alessia Marcuzzi: da Amici e Sanremo a Tale e Quale

Lo scorso settembre Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi hanno annunciato attraverso una nota congiunta la fine del loro matrimonio. A distanza di diversi mesi la conduttrice pare abbia iniziato a frequentare un altro uomo, un ballerino abbastanza conosciuto, Jody Proietti. Lui l’abbiamo visto nel serale di Amici 21, ma anche a Tale e Quale Show e al Festival di Sanremo 2017 e secondo il settimanale Chi da qualche settimana avrebbe un flirt con la conduttrice di Boomerissima. Stando a quello che riporta il magazine di Signorini, la Marcuzzi e Proietti avrebbero lasciato tracce della loro ‘amicizia speciale’ anche sui social, dove si sono scambiati diversi like.

Il sito Danza Sì nel 2017 fa ha fatto una lista delle trasmissioni televisive alle quali il ballerino di danza contemporanea ha partecipato negli ultimi anni.

“Il ballerino ha esordito in televisione nel 2009 in “Italian Academy” su RaiDue e in pochi anni ha saputo riunire nel proprio curriculum esperienze con coreografi, direttori artistici e star di livello internazionale e mondiale, ballando per Daniel Erzalow, Bill Goodson, Luca Tommassini, Franco Miseria, Krista Monson e Andrew Kasten (per Le Cirque du Soleil nel 2015).

Talento giovanissimo, per la televisione italiana Jody Proietti a soli 26 anni ha preso parte a eventi e manifestazioni esclusive e danzato in numerose edizioni degli spettacoli di prima serata di RaiUno di maggior successo. – si legge su Danza Sì. Questi sono alcuni dei titoli: “Il Canto della Terra” concerto di Andrea Bocelli con la direzione artistica di Luca Tommassini (2017), “Festival di Sanremo” (2017), “Miss Italia” (2017), “Cavalli di Battaglia” con Gigi Proietti (2017), “Il più grande spettacolo dopo il Weekend” con le coreografie di Daniel Erzalow (2011), “Sogno e Son Desto” con Massimo Ranieri (due edizioni), “L’Anno che Verrà” (tre edizioni), “Tale e Quale Show” (tre edizioni). Nel 2017 Jody Proietti è stato scelto da Tim come modello per la propria campagna pubblicitaria”.