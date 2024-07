Joaquin Phoenix su Joker e Lady Gaga: “Ha sputato il caffè”

Dopo Lady Gaga anche Joaquin Phoenix ha parlato di Joker: Folie À Deux. Il famoso attore in un’intervista rilasciata al magazine Empire ha rivelato come ha reagito Lady Gaga la prima volta che l’ha sentito cantare. Pare infatti che la Germanotta abbia sputato il caffè che stava bevendo. Sorpresa per la bravura o per le stonature stellari?

“Comunque mi sono esibito di fronte ad una cantante professionista e non è una cosa semplicissima. Tra l’altro ha sputato il caffè la prima volta che ho cantato davanti a lei, questo mi ha fatto sentire bene, è stato emozionante e mi ha fatto sentire sicuro. Insieme abbiamo trovato un’armonia creativa.- ha continuato Joaquin Phoenix – Gaga mi ha sempre incoraggiato molto, ‘Vai con quello che senti, va bene, non limitarti e lasciati andare’, mi ripeteva sempre. Devo dire che è stato molto emozionante”.

“Joker instaurerà una relazione alimentata dalla musica con Harley, ci siamo avventurati ulteriormente nella psiche di Arthur Fleck. Ma è tutto in linea con il film precedente, non vedrete il Joker che diventa il Clown Principe del Crimine di Gotham. Non avrei mai fatto una cosa del genere. Perché Arthur chiaramente non è una mente criminale. Non lo è mai stato. Arthur semmai è diventato un simbolo per le persone. Questo simbolo involontario e inconsapevole che ora paga per i crimini del primo film, ma allo stesso tempo trova l’unica cosa che abbia mai desiderato, ovvero l’amore.

Certo, c’è un cambiamento stilistico in Folie À Deux , ovvero che Fleck e Lee si metteranno a cantare. Però non è poi una cosa così inaspettata o strana. Arthur è cresciuto ascoltando con la madre queste canzoni alla radio. Non è un cantante e infatti non sembrerà un cantante professionista. Dovrebbe sembrare come qualcuno che sta facendo la doccia e inizia a cantare”.