João Mário è ufficialmente un giocatore della Juventus

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di João Mário, esterno destro di centrocampo proveniente dal Porto. Il giocatore portoghese ha raggiunto Torino mercoledì sera, dove ha svolto le visite mediche presso il centro J Medical e ha firmato un contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2030.

L’operazione, del valore di 11,4 milioni di euro, è stata ratificata dal club con un comunicato ufficiale, che specifica anche oneri accessori per un totale di 1,2 milioni. João Mário, venticinquenne, diventa così un nuovo tassello per la formazione della Juventus.

In contropartita, il terzino Alberto Costa ha lasciato la Juventus dopo sei mesi, tornando al Porto. La cessione è avvenuta a titolo definitivo per un totale di 16 milioni di euro, comprendente bonus variabili. L’ex giocatore del Vitoria Guimarães, giunto a gennaio, ha totalizzato 14 presenze con la maglia della Juventus, tra cui partecipazioni in Serie A e Coppa Italia.

La Juventus ha inoltre reso noto che l’operazione Alberto Costa porta un impatto economico positivo di circa 2,3 milioni di euro per l’esercizio in corso. Entrambi i trasferimenti mostrano la continua evoluzione della rosa bianconera nel mercato estivo.