Joao Fonseca tra i migliori al mondo? Rispondono Alcaraz e Djokovic

Cresce l’attesa per la sfida tra Joao Fonseca e Lorenzo Sonego all’Australian Open. Fonseca, 18enne brasiliano, ha attirato l’attenzione eliminando Andrey Rublev, numero 9 del mondo, nel primo turno. La sua vittoria è stata una sorpresa e ha confermato il suo talento, già dimostrato con la vittoria nelle Next Gen Atp Finals. Dopo la vittoria contro Rublev, Fonseca ha dichiarato: “Il mio primo obiettivo era qualificarvi per il tabellone principale, ma ora i miei obiettivi sono più grandi. Voglio sempre di più”. È pronto per la sfida con Sonego, definendola una bella opportunità contro un grande giocatore.

Carlos Alcaraz, uno dei favoriti del torneo, ha elogiato Fonseca, affermando che il suo modo di giocare è stato “incredibile” e che ha gestito bene i nervi nonostante fosse la sua prima partita in uno Slam contro un top 10. Alcaraz ha riconosciuto che Fonseca è un avversario da tenere d’occhio, e non esclude che il suo nome entrerà presto nella lista dei migliori giocatori.

Anche Novak Djokovic, che ha raggiunto il terzo turno battendo Jaime Faria, ha espresso ammirazione per Fonseca. Ha sottolineato l’importanza del giovane tennista per il Brasile e per il tennis mondiale, evidenziando le sue qualità nel gestire i punti cruciali della partita. Djokovic ha detto di vedere in Fonseca delle somiglianze con il suo gioco da giovane, lodando il suo coraggio e la pulizia nel servizio.

Djokovic ha seguito la crescita di Fonseca negli ultimi mesi e ha notato che il giovane ha il potenziale per arrivare lontano nel tennis. La sua recente prestazione su un grande palcoscenico ha impressionato molti, e se continua con questo slancio, il suo futuro appare luminoso.

In sintesi, la figura di Joao Fonseca sta emergendo nel panorama tennistico, grazie alle sue prestazioni eccezionali, mentre attira l’attenzione di giocatori affermati come Alcaraz e Djokovic, che vedono in lui un grande potenziale e una futura stella del tennis.