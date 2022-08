Non è la prima volta che si parla di un personaggio famoso che negli anni, a causa della chirurgia estetica, ha stravolto completamente il suo aspetto. Vedere oggi le foto della nota attrice Joan Van Ark, è davvero sconvolgente.

Aveva incantato tutti con la sua bellezza e i suoi capelli biondi, negli anni ’70. È diventata famosa in tutto il mondo, anche in Italia, riuscendo ad ottenere ruoli importanti nelle serie più amate. Ma oggi, è irriconoscibile. Il suo volto è completamente diverso, a causa dei numerosi lifting, le sue labbra deformate e il suo sguardo completamente perso nel vuoto.

Forse non voleva accettare la vecchiaia e la sua fama l’ha portata a cercare di mantenere la sua bellezza. Oggi chi guarda le sue foto, non riesce a credere che sia davvero lei. Quella bellissima attrice dei film di successo degli anni ’70 e ’90.

Joan Van Ark è diventata famosa nel 1967, grazie al suo ruolo nella serie tv I giorni di Bryan. Nei successivi anni, ha continuato ad interpretare personaggi in altre serie di successo. Tra queste ricordiamo: Peyton Place, Hawaii squadra cinque zero, Agenzia Rockford, L’uomo da sei milioni di dollari e Il tenente Kojak.

Nel 1978, arriva la fama vera e propria, grazie al ruolo di Valene Ewing in Dallas. Una lunga serie trasmessa fino al 1991. Grazie al successo, il produttore ha deciso di creare anche lo Spin-Off California, proseguito fino al 1993. La serie è stata trasmessa anche in Italia, su Rete 4.

È stato proprio il ruolo di Valene a renderla famosa in tutto il mondo e a farle ottenere altri importanti ruoli in serie tv famose come: Il tocco di un angelo, La Tata, Willy, il principe di Bel Air e Febbre d’amore.

L”attrice americana pluripremiata si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia per migliorare la sua bellezza, ma la fortuna non è stata dalla sua parte.