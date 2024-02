Joan Collins ricorda Fiorello sulla BBC America: “Una cosa mai fatta in tv”

Non solo Whoopi Golberg, anche un’altra grande diva internazionale ha parlato di Fiorello in un programma estero. Durante la sua intervista rilasciata al The Graham Norton Show (in onda sulla BBC e la BBC America), Joan Collins ha ricordato la sua ospitata in un noto programma italiano. La star di Dynasty e American Horror Story ha parlato di quando fu ospite di Fiorello nel 2001 a Stasera Pago Io e fece una spaccata in diretta (ma ebbe qualche problemino a rialzarsi).

“Le mie abilità nel ballo? Ah sì, sono andata in questo programma televisivo in Italia insieme a Bill Wyman. Eravamo nel backstage seduti a parlare con Lionel Ritchie. E tra una chiacchiera e l’altra Bill mi dice ‘dovresti fare qualcosa che non hai mai fatto prima in tv’. Così ho messo una gonna larga e ho provato a fare una spaccata, ma non ci sono riuscita, non veniva bene.

Poi sono salita sul palco con questo ragazzo italiano che mi chiede cosa sto facendo, a che film sto lavorando. Lui era molto bravo.

Comunque ero in questo show televisivo con questo ragazzo italiano tanto gentile e mi ha chiesto ‘stasera cosa farai per noi?’. E io ho detto ‘mia nonna mi ha insegnato questo e a quel punto ho fatto una bella spaccata a terra. Tutti sono impazziti, hanno riso, è stato fantastico. Però c’è stato un piccolo problema. Il punto è che non riuscivo a rialzarmi. Dopo quel programma italiano ho avuto dei problemi, le cosce bruciavano per giorni”.