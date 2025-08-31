Jo Vonlanthen: storia del pilota svizzero in Formula 1

Joseph “Jo” Vonlanthen è nato a Sankt Ursen in Svizzera. Inizialmente attratto dall’atletica, si è affermato come campione nazionale nei 5000 metri. Tuttavia, il suo vero interesse si è spostato verso il motorsport. Ha debuttato nel 1966, correndo prima in Formula Vee e poi in Formula 3, dove ha guidato una Brabham Bt15 e partecipato anche a gare in salita in Svizzera, conseguendo la prima vittoria sulla Tecno nella cronoscalata di Triesen.

Nel 1972, Vonlanthen si è laureato Campione Svizzero di Formula 3 e l’anno successivo ha proseguito in Formula 2, ottenendo buoni piazzamenti nelle gare europee. Inizia il 1975 con un secondo posto in Portogallo alla guida della March 742. Quell’anno segna anche il suo debutto in Formula 1, riuscendo a ottenere i fondi necessari per affittare una vettura del Team di Frank Williams.

Senza test pre-gara, partecipa al Gran Premio d’Austria, ma non riesce a qualificare la sua Williams FW03. Durante il warm up, a causa di un incidente, viene scelto per partecipare alla gara. Tuttavia, la sua corsa si interrompe dopo soli 14 giri a causa di un guasto. La settimana successiva, partecipa al Gran Premio di Svizzera ma si ritira nove giri prima della fine. Questo segna la sua breve avventura nella Formula 1.

Successivamente, ritorna in Formula 2, ma rendendosi conto che la sua carriera non decolla, decide di diventare concessionario. Oggi è noto come uno dei più grandi collezionisti di monoposto al mondo, partecipando a diversi eventi motoristici con le sue vetture.